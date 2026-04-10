ボートレース宮島の「にっぽん未来プロジェクト競走ｉｎ宮島」は１０日、開幕した。中島昂章（３４＝滋賀）は初日３Ｒでインから逃げて快勝。後半８Ｒは６コースから５着も「行くところが悪かった。足は悪くないので２日目もそのまま行きます。バランス取れて普通よりちょっといいかもしれない」と舟足にはまずまずの感触を得ている。２０２６年後期に適用される昨年１１月からの勝率は６・０５で３期ぶりのＡ級復帰も視界に