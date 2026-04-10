【モデルプレス＝2026/04/10】AKB48の千葉恵里が4月9日、自身のInstagramを更新。ミニスカートのお花見コーディネートを披露し、反響を呼んでいる。【写真】22歳AKB人気メンほっそり美脚で座り込む◆千葉恵里、ミニスカお花見コーデ披露千葉は「数億年ぶりにお花見してきたよ 寒くて風強かった、笑」とつづり、桜の下でお花見を楽しむ様子を複数枚投稿。「まだ咲いてて良かったああ」と記し、赤のトップスにデニムのミニスカート、