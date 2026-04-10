【モデルプレス＝2026/04/10】モデル・シンガーソングライターの“きゃすみる”こと辻加純が4月9日、自身のInstagramを更新。姉と姪との3ショットを公開した。【写真】「イッテQ！」新メンバー候補生美女「最強遺伝子」姉＆姪との3ショット◆辻加純、姉＆姪との3ショット披露辻は「意外と知られてないんだけど13歳上のお姉ちゃんが居て、よく妹だと思われてるのはお姉ちゃんの子供の姪っ子です。笑笑」と明かし、姉と姪との写真を