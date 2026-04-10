【モデルプレス＝2026/04/10】タレントの有村藍里が4月9日、自身のX（旧Twitter）を更新。タイトなショート丈トップスの春のコーディネートを公開した。【写真】有村架純の姉、ウエストチラリ抜群スタイルコーデ◆有村藍里、ショート丈トップスから美ウエストチラリ有村は「まだ寒かった…」と記し、桜並木をバックにしたショットを公開。白黒ボーダー柄のタイトなショート丈トップス姿で引き締まった美しいウエストをのぞかせてい