去年12月に打ち上げが失敗した日本の主力ロケットH3の打ち上げがことし6月にも再開される方針であることが分かりました。 H3ロケットは8号機が去年12月、搭載した衛星を予定の軌道に投入できず、打ち上げは失敗しました。 その後、JAXA＝宇宙航空研究開発機構などの調査で衛星を載せる台座部分の不具合があったとことが主な失敗の原因とされ、JAXAは対策を講じたうえで打ち上げの早期再開を目指していました。 関係者により