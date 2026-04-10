宮崎県都城市で9日、豚熱の疑いがある豚が確認された問題で、10日、遺伝子検査の結果、陽性が確認されました。 霧島市では消毒用の消石灰を配布されるなど警戒を強めています。 国の遺伝子検査の結果、陽性が確認されたことから、宮崎県は、この農場で飼育する5500頭の殺処分を開始しました。 県では、10日午後、畜産関係団体など関係者を集め、防疫対策会議を開き、今後の対応を協議しました。 これまでに県内の養豚場