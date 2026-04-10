ラジオ発のエンタメニュース＆コラム「TOKYO FM＋」がお届けする、暮らしと心をアップデートするお役立ちコラム。今回は「2026年4月11日（土）は『一粒万倍日』！ 〜小さな種が、大きな実りへ〜やったほう良いこと、NG行動は？」について解説します。2026年4月11日（土）、この日は暦の上で大きな節目となる「一粒万倍日（いちりゅうまんばいび）」です。◆一粒万倍日とは？一粒万倍日とは、日本の暦における「吉日」のひとつ。「