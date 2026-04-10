秋田朝日放送 由利本荘市の本荘公園では「本荘さくらまつり」が始まりました。 市観光協会によりますと、本荘公園では10日にソメイヨシノが満開となりました。花見にはあいにくの天気でしたが、雨の中でも見頃のサクラを楽しむ人たちの姿が見られました。本荘さくらまつりは１９日までで、期間中は夜桜のライトアップも行われるということです。