秋田朝日放送 県消防学校で入校式が行われ、５４人が消防士としての第一歩を踏み出しました。 由利本荘市岩城の県消防学校で第８０期の入校式が行われました。この春は県内１２の消防本部に採用された１８歳から２５歳までの５４人が、消防士としての第一歩を踏み出しました。 【入校生】 「多くの方々の命を救う姿を見て消防士になりたいと思った。責任と誇りを持ち市民に寄り添う消防士になりたい」 入校生はこ