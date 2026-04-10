ドル円１５９．２５近辺、ユーロドル１．１７１０近辺＝ロンドン為替 ロンドン昼に向けて、ドル円は159.25近辺、ユーロドルは1.1710近辺での推移。ドル円はロンドン朝方に159.37付近まで買われたあとは、159円台前半に高止まりしている。反落の動きは159.10台までと限定的。 ユーロドルは足元で高値を1.1713付近に伸ばしている。ウクライナ大統領側近、プーチン氏と合意に近づいているとみてい