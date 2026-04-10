９日深夜放送のテレビ朝日系「あざとくて何が悪いの？」（木曜・深夜０時５５分）に俳優の鈴鹿央士と、アイドルグループ「ＴｒａｖｉｓＪａｐａｎ」の七五三掛龍也が出演した。番組では「お酒なしのシラフデートを楽しむ若者が増えている」というデータを基に、付き合う前の男女がドライブデートすることについてトーク。ここで、鈴鹿が意外なこだわりを明かした。ドライブ中にかける音楽について「音楽は自分で決めたいか