東大大学院卒の経済キャスター・瀧口友里奈さんが１０日、インスタグラムで第１子となる女児を出産したと報告した。我が子を優しく見つめる写真と共に「先日、無事に元気な女の子を出産したことをご報告させてください」と投稿。妊娠期間中には「３９度を超える発熱と悪寒に見舞われ、全身の震えが止まらず、身体の限界を感じるほどの不安に襲われた」というが「産まれた瞬間の元気すぎるほどの大きな産声には驚きましたが、私