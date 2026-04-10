まるでお店のように見事な目玉焼きを、自分でも作ってみたいですよね。そこで試してほしいのが、とろ〜り「目玉焼き」を作れる裏ワザ！ 家にあるアレを振りかけるだけで、好みの固さの目玉焼きに仕上げることができるんですよ。とろとろの黄身のおいしさをさっそく味わってみませんか？ 目玉焼きの裏ワザ まず、熱くしたフライパンに卵を優しく落とします。そして、白身に「塩」を振りかけましょう。こうすることで白身が固まり