◆ＪＥＲＡセ・リーグ中日―阪神（１０日・バンテリンドーム）中日の柳裕也が、阪神・森下翔太に"ホームランウイング１号"を献上した。２点リードの６回１死から中越えの５号ソロを浴びた。今季から新設されたテラス型観客席に初めて飛び込む記念すべき一発となった。開幕前には、ＷＢＣ日本代表に選ばれた同じ阪神・森下が、侍ジャパン強化試合（２月２８日）で新設ゾーンへの初アーチを放ち、同日に中日・辻本がチーム一番