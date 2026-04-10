ピン芸人の長州小力（54）が10日、一部報道をめぐり、所属の西口プロレスの公式YouTube上で謝罪した。同団体は、公式Xでも謝意を伝えている。【写真】先月に54歳の誕生日を迎えたことを報告していた長州小力小力は、1972年2月5日生まれ。プロレスラー・長州力のものまねで人気を博し、2005年の『R-1ぐらんぷり』（現・R-1グランプリ）では決勝にも進出した。■報告全文【弊社所属タレントに関するお詫び】平素より格別のご高配