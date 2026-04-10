中国の習近平国家主席と会談した台湾最大野党・国民党の鄭麗文主席が北京市内で会見を開き、台湾海峡の平和と安定を維持するよう提案したことを明らかにしました。国民党鄭麗文 主席「私たちが今日ここに赴いたのは、台湾や台湾海峡を戦場にしないためです。そのために私たちが率先して先頭に立つのです」国民党の鄭麗文主席は習近平国家主席との会談で、▼台湾海峡の平和と安定の維持することや▼国民党と中国共産党の対話