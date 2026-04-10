京都府南丹市で行方が分からなくなっている小学6年生。きょうも捜索が続く中、男子児童が通う小学校では、新学期の授業が始まりました。報告「午前8時です。強い雨が降る中、安達さんの通っている学校では、きょうから授業が始まります。保護者が付き添い、登校する姿も見られます」新学期が始まった安達さん（11）が通っている小学校。報告「午前8半すぎです。学校では授業が始まりました」不安な思いは拭えぬまま、きょう、授業