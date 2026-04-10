現役時代に3冠王を3度獲得し、監督としては中日を4度のリーグ優勝に導いた落合博満氏（72）が10日、自身のYouTube「落合博満のオレ流チャンネル」を更新。巨人時代の2003年シーズン限りで一度は引退を決めた川相昌弘氏を、中日の監督就任直後に獲得した理由を明かした。「1点を取るよりも1点をやらない野球」を掲げた落合中日にとって川相氏はどうしても必要なピースだった。川相氏は39歳だった2003年シーズン限りで引退し、