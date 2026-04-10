アメリカが主導する有人月探査計画「Artemis（アルテミス）」で初めての有人ミッションとなる「Artemis II（アルテミスII）」。NASA（アメリカ航空宇宙局）によると、歴史的な月フライバイを終えた宇宙船「Orion（オリオン、オライオン）」は、いよいよアメリカ東部夏時間2026年4月10日夕方（日本時間翌11日午前）に地球へ帰還します。【▲ Orion宇宙船の太陽電池パドルに取り付けられているカメラで撮影した宇宙船のセルフィー。