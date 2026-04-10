まだ4月上旬ですが、季節は一気に「夏」へと加速しそうです。今から備えるべき最新グッズと、「エアコン試運転」6つのポイントをお伝えします。【写真を見る】暑くなる前に…！エアコン試運転“6つのチェックポイント”過去2回は同じ場所と日付…「真夏日」の最速記録は？日比麻音子キャスター:4月11日は気温が急上昇しそうで、内陸では30℃を超えるところも出るかもしれないとの予想もあります。そんな中、これまで「最も早い真夏