◇セ・リーグ阪神―中日（2026年4月10日バンテリンD）阪神の森下翔太外野手（25）がリーグトップを快走する今季5号本塁打を放った。2点を追う6回、1死で迎えた第3打席に中日・柳のカットボールを捉えて中越えソロ。打った瞬間に確信するような完ぺきな当たりは今季からバンテリンドームに設置された「ホームランウイング」に着弾した。レギュラーシーズンでホームランウイングに飛び込む本塁打は、これが初めて。森下