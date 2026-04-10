「西武−ロッテ」（１０日、県営大宮公園野球場）５連敗中のロッテが先制した。二回１死からポランコが左翼フェンス直撃の二塁打で出塁。続く寺地がファウルで粘って１１球目を中前にはじき返す先制適時打を放った。「打ったのはスライダーだと思います。チャンスで何とか先制することができて良かったです」とコメントした。ロッテの適時打は５日のソフトバンク戦（ゾゾ）の初回に以来、３８イニングぶり。