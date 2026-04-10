アイドルグループSnow Manの公式Xが10日、更新され、SNS上で散見される事実と異なる情報を記載した投稿について注意喚起した。投稿では「皆様に大切なお願いがございます。現在、SNSにおいて憶測による内容や事実と異なる情報の投稿が散見されております。こういった情報の拡散や、関係者・個人に対する攻撃的な言動は、多くの人を傷つける行為です。誹謗中傷や憶測による発言はお控えいただけますよう心からお願い申し上げます」