リニューアルが進む新潟駅。その駅前の広場に新たな交番が開設され4月10日、開所式が行われました。駅周辺から万代島エリアまでの中心地を管轄する大規模な交番に生まれ変わり、地域の安全を見守ります。＜記者リポート＞「整備が進む万代広場の一角に新潟の玄関口を守る拠点が誕生しました」新潟駅の景観に合わせ、しま模様にデザインされた交番。4月6日に開設された新潟駅前交番です。10日に開所式が行われ、関係者