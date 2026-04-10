崎山蒼志が、4月15日にリリースするニューアルバム『good life, good people』より、4月8日に先行配信した「ending routine feat. 原口沙輔」のリリックビデオを公開した。 （関連：【映像あり】崎山蒼志、抜け出せないルーティンの不穏さも表現した「ending routine」リリックビデオ） 崎山と同世代である原口沙輔との共作となる本楽曲は、崎山と原口が2人でスタジオに入り、原口がビートを刻み、