（台北中央社）内政部（内務省）は10日、台湾の総人口に関する統計を発表した。3月末現在の総人口は2327万568人で、前年同月比10万4174人、前月比9705人それぞれ減少し、27カ月連続のマイナスとなった。一方、3月の出生数は8798人と、過去最低を記録した今年2月に比べ2275人増え、下げ止まりの兆しを見せた。県市別では、前年同月比で人口増加率が最も高かったのは北部・桃園市（0.47％）。次いで同・新竹県（0.14％）、中部・台中