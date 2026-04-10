山形県内出身の戦没者を悼む拝礼式がきょう、千歳山霊苑で行われ、参列者たちが平和への祈りを捧げました。 【写真を見る】「平和は最高に尊い」県内出身の戦没者を悼む拝礼式平和への祈り捧げる（山形） 山形市あこや町にある千歳山霊苑は、日清戦争が終わった翌年の１８９６年に山形陸軍墓地として設置されました。 ここには太平洋戦争などで亡くなった県内出身の戦没者およそ４万人がまつられています。きょうは戦没者の