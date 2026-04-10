【その他の画像・動画等を元記事で観る】 SKY-HIが「ID」のライブ映像を公開した。 ■『D.U.N.K. Showcase in K-Arena Yokohama 2026』DAY1の疑似ライブ配信も この映像は、BE:FIRSTのSHUNTO、MAZZELのRYUKI、INIの池崎理人（「崎」は、たつさきが正式表記）、DA PUMPのKIMIを迎え、先日開催された音楽フェス『D.U.N.K. Showcase in K-Arena Yokohama 2026』DAY1で披露されたもの。 「ID」は、2025年12月12日に配信リリ