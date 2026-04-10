4月10日に、株主優待制度について発表した銘柄を取り上げた。 ■変更―――――――――――――― ヤマトインターナショナル [東証Ｓ]決算月【8月】4/10発表（場中） 優待品をオンラインショップ利用クーポン券とオリジナルタオルハンカチ（従来は自社商品）に変更する。 株探ニュース