鎌倉時代に松浦市鷹島沖で沈没したと伝わる元寇船から、墨で文字が書かれた木製の板が発見されました。 約750年前に起きた「蒙古襲来」の歴史背景を読み解く、新たな手がかりとされています。 ※詳しくは動画をご覧ください