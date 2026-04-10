中国・北京市で行われた第5回中国青少年サッカーリーグ北京地区の男子U-10（10歳以下）の試合で、「オウンゴール合戦」が起きた。中国メディアの足球報などが10日に伝えた。4日に行われた同大会の東城体校16橙チーム対踢球者蘭チームの試合の後半、踢球者蘭チームが3回、東城体校16橙チームが2回、それぞれオウンゴールを決めた。報道によると、まず踢球者蘭チームが故意に連続でオウンゴールを記録し、これを見