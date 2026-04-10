中国国家薬品監督管理局はこのほど、業界初となる5件の化粧品業界標準を発表しました。5件のうち、2件が技術総則、3件が原料基準です。これらはバイオテクノロジーの出所と植物原料の技術と安全に対する要求をルール化したもので、源からリスクを回避し、消費者の安全を守ります。来年5月1日から施行されます。（提供/CGTN Japanese）