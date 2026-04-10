4月8日に35歳の誕生日を迎えた元AKB48の高橋みなみが自身のInstagramを更新。《4月8日35歳になりました》とケーキの大皿を抱えた画像を添えてアップした。「投稿では《日々支えてくださるファンの皆さんそして友人、家族に心から感謝》ともコメント。サブスクの開始も報告し、今後もいろいろチャレンジしていきたいと決意を語りました」（芸能記者）Xでは同じく4月8日に一般ユーザーが《元AKB神7の現在ってこんな感じ》とA