ブレス浜松は10日、セッターの安積あやね（25）とリベロの柾木茜（25）が2025-26シーズン限りで引退することを発表した。クラブ公式サイトが伝えている。 今シーズンはV.LEAGUE WOMEN（Vリーグ女子）で5位という成績を残したブレス浜松。来シーズンはSV.LEAGUE GROWTHのライセンスが交付されている。これまでに水上真悠子（30）と狩野亜衣（24）の引退も発表されていた中、新たに2選手の引退