俳優・渡辺篤史が案内役を務めるテレビ朝日系の人気番組『渡辺篤史の建もの探訪』（毎週土曜前4：25）11日放送は、東京都日野市に建つ澤内邸を訪れる。北斜面の敷地条件を生かし、直線的な構成と“ハコ形”の空間が際立つ住宅で、吹き抜け6メートルの大空間と庭との連続性が見どころとなる。【写真】開放感たっぷり！庭の高さにある水平連続窓丘陵の住宅地に建つ澤内邸は、傾斜地に対して一般的な擁壁を用いず、高く立ち上げ