熊本市にあるアミュプラザくまもとの昨年度の売上高は、317億円で過去最高を更新しました。 アミュプラザくまもとを運営するJR熊本シティによりますと、昨年度の売上高は317億円、入館者数は1717万人で、ともに過去最高を更新しました。 5年前の開業時と比べると、売上高は1.6倍に増えています。 主力の衣料品の売り上げが堅調に推移したことなどを要因にあげています。 今年度は衣料関連を中心に、テナントの入れ替えを予定し