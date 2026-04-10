10日は、全国的に「春の嵐」となり、各地で木や柱が倒れるなどの影響がありました。関東では、これからの帰宅ラッシュにかけて強風のピークが続くため、注意が必要です。■強風注意報も…都内で帰宅時間帯“ピーク”に記者（東京・台場＝午後1時頃）「午後1時前の東京・お台場です。かなり風が強いです」よろける人や、柱につかまる人も…。記者「すごい風。肩を寄せ合っています」「こちらの方は、風で帽子が飛んじゃいそう」20代