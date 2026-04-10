新しい未来のテレビ「ABEMA（アベマ）」は10日、開局10周年記念特別番組「30時間限界突破フェス」目玉企画「ウルフアロンから3カウント取ったら1000万円」（11日午後3時半から開催）の挑戦者7人が決まった。この日、都内で調印式＆記者会見が行われた。すでに挑戦者に大相撲の元大関で総合格闘家の把瑠都、元プロ野球選手の糸井嘉男氏、最強ラガーマンのノッコン寺田、ベンチプレス400キロの藤本竜希、お笑いコンビ「カカロニ