THE HIGH-LOWS（ザ・ハイロウズ）のアナログ盤全10作品（全タイトル2020リマスター）が、9月30日に復刻盤として発売されることが決定した。【写真】ザ・ハイロウズのアルバム全10タイトルジャケ写1995年に結成されたザ・ハイロウズは、甲本ヒロト（Vo）、真島昌利（Gt）、調先人（Ba）、大島賢治（Dr）、白井幹夫（Key／2003年脱退）の5人編成。「日曜日よりの使者」「青春」など多くのヒット曲を世に送り出し、2005年に活動休