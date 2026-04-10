世界のニュースを伝える「世界のミダシ」。アメリカの「空から降る“お菓子”で間一髪夢中な子どもは待ちきれず」についてです。◇青空を飛ぶヘリコプターから降りそそぐ白い物体。子どもたちが一斉に走りだし、夢中で集めています。参加者「ヘリコプターから“例のアレ”が落ちてくるのを見るのは最高だった！」その正体は、大量の「マシュマロ」です。キリスト教の復活祭「イースター」では、アメリカの一部の地域で空か