ＮＴＴと大成建設は１０日、ＮＴＴが提唱する次世代光通信技術「ＩＯＷＮ（アイオン）」を使い、１人で複数の重機を遠隔操作する技術の開発に成功したと発表した。国内では珍しい取り組みで、建設業界の人手不足に対応する狙いだ。２月に三重県で行った実証実験では、５キロ・メートル離れた工事現場と事務所をアイオンで結び、ショベル、ダンプ、ブルドーザーの計３台の重機を１人で遠隔操作した。通常は３人が現場に立ち会っ