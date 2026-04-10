世界のニュースを伝える「世界のミダシ」。タイの「注意されて“カッとなって”フードコートで大やけど」についてです。◇タイのショッピングモールのフードコートで、2人の店員が作業しています。映像では画面手前の店員が突然、隣の店員めがけて液体をかけたのがわかります。さらに、容器を勢いよく投げつけ、急ぎ足でその場から逃げていきます。かけられたのは、熱された「油」でした。被害にあった店員「ミートボールを