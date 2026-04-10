元NHKアナウンサーの和久田麻由子さんが、4月から日本テレビで放送される新報道番組『追跡取材 news LOG』でメインキャスターを務めることが10日に発表されました。『追跡取材 news LOG』は、日本テレビに24年ぶりに新しく誕生する報道番組で、“取材プロセス”を通じて新しい真相に迫る追跡ドキュメンタリー型のニュース番組。和久田さんと共に森圭介アナウンサーがメインキャスターを担当します。番組のコンセプトは、“記者の「