女優川栄李奈（31）と俳優廣瀬智紀（39）夫妻が10日、離婚したことを正式発表した。19年5月に結婚を発表し2人の子宝にも恵まれたが、約7年の結婚生活にピリオドを打った。川栄と廣瀬はそれぞれ、インスタグラムのストーリーズで離婚を報告。川栄は「私事ではございますがこのたび私たちは夫婦という形を終えそれぞれの人生を歩むことになりました。今後も俳優として、母としてさらに精進してまいります」とし、廣瀬は「これまで人