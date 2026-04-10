臼田あさ美は飾らない人だ。インタビュー前、記者が偶然にもテレビ朝日オシドラサタデー『ターミネーターと恋しちゃったら』(4月4日スタート 毎週土曜23:00〜)で臼田が演じる神尾くるみと同姓であり、ほかにも共通点が多いことを伝えると、「それはすごい!」と声を弾ませ、場を和ませる。取材が始まってからも、その空気は変わらない。自分を大きく見せることも、言葉を取り繕うこともなく、自然体に目の前の問いにまっすぐ向き合