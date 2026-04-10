4月10日に公開される劇場版最新作『名探偵コナン ハイウェイの堕天使』を記念し、日本テレビ「金曜ロードショー」では3月末から4週連続で劇場版『名探偵コナン』の放送を実施している。公開日当日の4月10日には、昨年2025年に公開された『名探偵コナン 隻眼の残像(フラッシュバック)』を放送。同作の舞台となった国立天文台野辺山公式X(@NAOJ_Nobeyama)がポストした、同作にゆかりのある「乗り物」の動画が話題になっている。#金曜