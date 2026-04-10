インターネットテレビ「ＡＢＥＭＡ」開局１０周年記念特別番組「３０時間限界突破フェス」（１１日１５時〜１２日２２時）の目玉企画「ウルフアロンから３カウントを取ったら１０００万円」（第１部１１日１５時３０分〜、第２部１１日２１時〜）の公開調印式が行われた。２０２１年放送の「朝倉未来にストリートファイトで勝ったら１０００万円」以来、５年ぶりとなる「１０００万円シリーズ」に今回登場するのは、東京五輪柔