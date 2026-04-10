ボートレース浜名湖の「ルーキーシリーズ第８戦スカパー！・ＪＬＣ杯」は１０日、予選２日目が行われた。牧村俊輝（２２＝愛知）は１Ｒ、２コースから冷静に差してバック追走。６号艇・安藤瑠希には競り負けたが、３着でゴールした。２日目までの３走は５、３、３着。「直線は変わらないけど、回った後の押しが良くない。１艇身くらいやられる。もっと回した方が良さそう。その足がくるようにいろいろやっています」と舟足は