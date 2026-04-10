Photo: Yama3 こちらは｢かいサポ（お買いものサポーターチーム）｣が編集・執筆した記事です。ゴルフバッグからクラブを引き抜くたびに、隣のクラブまで一緒に持ち上がってくる。戻すときにはガチャガチャ当たってシャフトに小さな傷が増えていく。ずっと気にはなっていたけれど、「まあ仕方ないか」とスルーしていたこの問題。14本のクラブを1本ずつ個別に収納できるケース「CLUB SHIELD（ク