「カットソーを着るとなんだかしっくりこない」そんな大人世代は、「シャツ」に目を向けてみるのも良さそうです。きちんと感がありつつ、デニムやスカートなどさまざまなボトムスに合わせやすいのが魅力。今回は【ユニクロ】で見つけた、大人世代が取り入れやすそうな「優秀シャツ」をご紹介します。 すっきりデザインのスタンドカラーシャツ 【ユニクロ】「スタンドカラーシャツ」\3,990（税込